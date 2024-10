Multiversus : Nubia, Reine des Amazone, débarque dans le roster, vidéo de gameplay

Les joueurs ont beau avoir déserté les serveurs de Multiversus, les développeurs ne baissent pas les bras et continuent d'alimenter le contenu de son jeu de baston. La reine des Amazones (et protectrice de Themyscira) débarque dans le roster pour se battre aux côtés de Wonder Woman. Comme cette dernière, la guerrière est plutôt complète et se bat avec une lance, ce qui lui permet d'avoir une longue portée, sachant qu'elle a aussi une touche de pouvoir divin. Elle peut donc trancher, frapper et propulser ses adversaires au loin, mais aussi provoquer des ondes de choc pour éliminer ses ennemis. Le trailer montre également la variante de personnage Nubia Future State, et sa sortie est prévue pour aujourd'hui le 15 octobre, dans le cadre de la Saison 3.