Multiversus : le jeu va être (déjà) débranché, les développeurs menacés à cause du pack à 100€

Tony Huynh a tenu dénoncer ce genre de comportements inadmissibles. Dans un très long tweet, il est aussi revenu sur la situation peu enviable dont il se trouve, lui et son équipe.





Multiversus avait de belles ambitions, mais le brawler de Warner Bros Games a été rattrapé par la réalité : le manque d'intérêt des joueurs. Après un Early Access qui a cartonné et une pause d'un an pour changer de moteur et relancer le titre sur de nouvelles bases, Multiversus n'a pas su réengager les joueurs malheureusement. La mise en pause a non seulement été trop longue, mais surtout le public est passé à autre chose. Résultat, un an après seulement son retour définitif, le jeu est abandonné par Warner Bros Games qui annonce donc la fermeture des serveurs. Le jeu hors-ligne reste toujours accessible, mais en mai prochain, il ne sera plus possible de combattre en ligne. De quoi faire réagir en masse les joueurs et surtout ceux qui ont investi 100€ dans le Pack Fondateur qui aura forcément moins d'intérêt. Certains d'entre eux se sont floués, trahis et parlent même d'attaque, au point de s'en prendre aux membres de l'équipe du studio Player First Games. Suite à ces harcèlements en ligne, mais aussi à des menaces physiques qui ont visiblement été perpétrés, le game director

"Bonjour à tous, je voulais dire quelques mots en réfléchissant à la nouvelle récemment annoncée à propos de MultiVersus. Bien que je sois triste du résultat, je serai toujours reconnaissant de l'opportunité qui nous a été offerte par Warner Bros. Games et à chaque développeur des équipes Player First Games et WB Games. Merci également à tous les détenteurs de propriété intellectuelle de nous avoir confié leurs bébés, nous espérons que nous avons rendu les personnages fidèles à eux-mêmes et authentiques pour vos fans. Je ne pourrais pas être plus fier du travail accompli par l'équipe PFG. Leur créativité et leur passion sans fin n'ont jamais cessé de m'inspirer et de m'étonner. Et bien sûr, je voulais remercier tous les joueurs qui ont joué ou soutenu MultiVersus. Faire plaisir et servir les joueurs est l'objectif de Player First Games. Je m'excuse de ne pas avoir abordé les choses plus tôt, il s'est passé beaucoup de choses et je me suis concentré sur le jeu et l'équipe, mais maintenant plus sur l'équipe.





Merci de nous avoir envoyé tous les superbes fan arts, idées de personnages et histoires personnelles. Ils ont été le point culminant de chaque journée et ont toujours enthousiasmé l'équipe. Je suis désolé si nous n’avons pas pu vous parler de votre personnage préféré. Je pense vraiment qu’Aquaman et Lola sont vraiment cool et j’espère que vous les découvrirez tous. La sélection des personnages dépend de plusieurs facteurs, notamment du temps de développement, de l’écoute des souhaits de la communauté, de la collaboration avec les détenteurs de propriété intellectuelle et des approbations, de la disponibilité d’une opportunité de marketing croisé et, bien sûr, de l’inspiration de l’équipe pour créer le personnage. Il y a donc beaucoup de choses à prendre en compte. Par exemple, BananaGuard est né parce que l’équipe était enthousiaste à l’idée de le créer et l’a produit elle-même pendant le week-end comme un personnage amusant et rapide à créer. Lorsque l’inspiration et l’enthousiasme surgissent, nous voulons récompenser cela et nous avons obtenu BananaGuard pour cela. Ce n’était pas au détriment d’un autre personnage. C’était parce que l’équipe était enthousiaste à l’idée de créer le personnage.





Je n’ai pas le pouvoir que certains pensent que j’ai. PFG est une équipe très collaborative et les idées sont encouragées et peuvent venir de n’importe qui et nous encourageons la création de valeur pour les joueurs.

J’espère également que la communauté remarquera que nous essayons d’écouter et d’agir. Comme tout développeur, nous sommes limités par le temps et les ressources. Je sais que c'est douloureux pour tout le monde, et je sais que chaque membre de PFG le ressent aussi, mais je dois le dire, vous avez le droit de dire ce que vous pensez et de dire, mais quand il y a des menaces de préjudice, c'est dépasser les limites. J'espère que vous pourrez prendre du recul et réaliser que c'est une période extrêmement triste pour l'équipe. Je suis en deuil profond pour le jeu. Personne ne voulait ce résultat et ce n'était pas par manque d'attention ou d'effort.





J'espère sincèrement que la saison 5 sera appréciée avec le temps qu'il nous reste et que vous continuerez tous à soutenir d'autres jeux de combat et de plateforme, car ces jeux m'ont eu de nombreuses répercussions positives. Je me suis fait tellement d'amis et j'ai créé tellement de bons souvenirs grâce à ces jeux, et l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons travaillé si dur chez PFG était de partager cela avec vous. J'espère que nous avons joué un petit rôle et que vous pourrez regarder en arrière sur MVS et trouver de la joie dans les amis que vous vous êtes faits et les souvenirs que vous avez partagés.

Merci d’avoir permis à ce rêve de devenir réalité, même si ce n’était que pour une période plus courte que nous l’aurions souhaité. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, mais je voulais juste vous dire merci. Ce fut un honneur de travailler aux côtés de l’équipe de PFG pour servir notre communauté et nos joueurs.

Tony Huynh en a donc profité pour répondre aux accusations dont il fait l'objet (un post Reddit a été publié), notamment d'être en partie responsable de l'échec du jeu. On dit de lui qu'il est un mauvais gestionnaire et qu'il n'a pas écouté son équipe, mais plutôt les employés avec qui il a le plus d'affinités. Mais Tony Huynh a rappelé qu'il n'a pas le pouvoir que certains s'imaginent. Suite à cette débâcle, certains joueurs ont déclaré qu’ils n’achèteraient plus jamais un jeu multijoueur de Warner Bros. MultiVersus est passé d’une note « majoritairement positive » sur Steam avec plus de 100 000 avis à une note « majoritairement négative » au cours du week-end.