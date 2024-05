Multiversus : le casting s'enrichit de Jason Voorhees (Vendredi 13) et l'Agent Smith (Matrix), voici le trailer

Quelques semaines seulement après nous avoir présenté le personnage du Joker dans Multiversus, avec la bonne surprise d'apprendre que c'est Mark Hamill qui s'est occupé de son doublage en VO, le jeu de baston de Warner Bros Games s'enrichit de 2 nouveaux protagonistes, et pas n'importe lesquels. On apprend en effet que Jason Voorhees, l'antagoniste emblématique de la saga horrifique Vendredi 13, mais aussi l'Agent Smith, bien connu des fans de Matrix, qui vont donner le change. Pour le moment, il s'agit que d'une annonce et non d'un reveal de gameplay, et bien sûr, on se tient à l'affût pour savoir comment ces deux personnages vont se comporter in-game. Dans tous les cas, le lancement de Multiversus sera effectif le 28 mai prochain, après plus d'un an de pause et un ravalement de façade.