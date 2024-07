Multiversus : l'Agent Smith (Matrix) dévoile son gameplay, la VF manque de conviction

Quelques mois après s'être amusé avec le Jason Voorhees de Vendredi 13, c'est autour de l'Agent Smith de débarquer avec toutes ses capacités de grand méchant de Matrix. Le personnage était particulièrement attendu par les joueurs, surtout qu'il fait partie des

personnages de classe Cogneur et disposant d'une grande vitesse, d'un flingue avec lequel il tire avec précision, de cette faculté de se téléporter et même la possibilité de

solliciter l'aide d'un autre agent. En revanche, dans la bande annonce que Warner Games France a partagé, on a le plaisir d'entendre la voix française du personnage, e très sincèrement, on a été déçu de la prestation. On sent cette volonté de garder un ton assez neutre du personnage, mais sincèrement, ça manque de conviction dans la proposition.

sera disponible gratuitement à partir du 8 juillet, en même temps que l'événement de saison « Venez à bout des Failles, libérez l'Agent Smith ! ». Vous voilà prévenus !

L'Agent Smith