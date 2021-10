Multiversus : une 1ère image du jeu de baston façon Smash Bros de Warner a fuité, Batman contre Scooby-Doo

Depuis quelques jours, une rumeur circule sur un jeu non-annoncé du catalogue Warner Bros Games. Un jeu de baston qui reprendrait le concept du Super Smash Bros de Nintendo, qui répondrait au nom de Multiversus et qui permettrait de retrouver un éventail de personnages issus des films qui appartient à la firme. C'est Jeff Grub, journaliste chez Venture Beat qui a vendu la mèche, expliquant que le jeu serait proche de Nickelodeon All-Stars sorti il y a quelques semaines. Si les rumeurs se contentaient de quelques informations à prendre des pincettes, on est passé à l'étape supérieure, puisqu'une image du jeu a tout simplement fuité, nous permettant même de découvrir une partie du roster. C'est LiquidHBox, joueur professionnel, qui a lâché la bombe avant de voir son image être retiré par Twitter à la demande des auteurs. Mais Internet étant ce qu'il est, la poudre a commencé à se propager et les images se multiplier.







Non seulement on peut observer un style cartoon plutôt appréciable, mais aussi se dire qu'on va pouvoir faire des cross-over incroyables, puisque des personnages comme Superman vont pouvoir affronter Gandalf, ou bien encore Rick & Morty qui vont se taper face à Batman. Des rencontres improbables qui vont voir le jour dès que Warner Bros Games aura pris la décision d'officialiser le jeu. D'autres rumeurs annoncent la présence de Harry Potter, de Ron Weasley et de Scooby-Doo au casting. Mais en attendant, voici la liste des combattants qu'on peut dresser face à cette image leakée :

Les 13 premiers personnages de Multiversus :

Steven Universe

Adventure Time

Batman

Harley Quinn

Superman

WonderWoman

Gandalf

Johnny Bravo

Rick & Morty

Bugs Bunny

Tom & Jerry

Fred Pierrafeu

Mad Max