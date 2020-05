Mortal Kombat 11 : un trailer de lancement centré sur l'histoire pour le DLC "Aftermath"

Particulièrement médiatisé ces dernières semaines, le Story DLC de Mortal Kombat 11, intitulé "Aftermath", s'offre aujourd'hui son trailer de lancement. On y voit des séquences de tape en pur gameplay certes, mais c'est avant tout les cinématiques qui sont mises en avant, histoire de nous rappeler que la victoire de Liu Kang sur Kronika est entièrement remise en cause. Cette extension de plusieurs heures permettra aussi de récupérer trois nouveaux personnages que sont Fujin (le maître du vent), Sheeva, la reine aux 4 mains et bien entendu Robocop, venu faire la loi parmi tous ces guerriers légendaires. On vous a d'ailleurs compilé les deux versions du trailer, en VF puis en VO, pour les puristes.C'est donc le 26 mai prochain sur Mortal Kombat 11 : Aftermath débarquera sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et même Google Stadia. Son prix de base est de 39,99€, mais si vous souhaitez rajouter le Kombat Pack, il vous en coûtera 49,99€, tandis que le bundle complet avec le jeu d'origine sera proposé 59,99€. Le meilleur deal évidemment.