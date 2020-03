Mortal Kombat 11 : Spawn nous dévoile ses attaques et sa Fatalité bien cadre !

Warner Bros Games et le studio NetherRealm ont tenu parole en dévoilant cette nuit le tout premier trailer de Spawn qui fait son entrée dans le roster de Mortal Kombat 11. C'est en effet à l'occasion de la e-sportif Final Kombat 2020 que le démon imaginé par Todd McFarlane a été révélé, nous présentant sa panoplie d'attaques et de coups spéciaux.On retrouve du coup tout ce qui fait sa classe et ses attributs, à commencer par sa grande cape rouge, qui lui permettra de flotter dans les airs le temps de quelques secondes. De même, il n'hésitera pas à faire appel à son arsenal militaire tel que ses fusils d'assaut, sa chaîne venue des enfers, sa hache, sa batte à pics ou sa lame massive, sans oublier ses pouvoirs de démons. On vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo jusqu'au bout, afin de profiter de sa Fatalité croustillante.

Spawn rejoindra Sindel, Nightwolf, Shang Tsung, Terminator T-800 et le Joker en DLC le 24 mars prochain, sachant que ceux qui possèdent déjà le Kombat Pack (29,99€) pourront en profiter dès le 17 mars.