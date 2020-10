Mortal Kombat 11 : Rambo débarque dans le jeu, qui est aussi annoncé sur PS5 et Xbox Series X

L'excellent Mortal Kombat 11 compte définitivement s'imposer sur la durée, et il a bien raison. Après une première fournée de personnages supplémentaires et la généreuse extension Aftermath, NetherRealm vient tout juste d'officialiser le Kombat Pack 2 : celui-ci intégrera Meleena, Rain... et le mythique John Rambo ! Le personnage culte de la saga cinématographique arrivera donc dans le casting sous les traits du légendaire Sylvester Stallone (et, oui, il sera donc possible de l'opposer au Terminator incarné par Arnold Schwarzenegger).Cette nouvelle fournée de personnages jouables, vendue 14,99 euros, sera également comprise dans une toute nouvelle édition du jeu de combat : Mortal Kombat 11 Ultimate. En d'autres termes, il s'agit d'une édition GOTY aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S comprenant tous les DLC sortis jusqu'à présent mais également de véritables nouveautés à l'instar d'améliorations graphiques, de la 4K dynamique, des temps de chargement réduits et du cross-play ! Cerise sur le gâteau : la mise à niveau next-gen se fera gratuitement pour tous les actuels possesseurs du soft sur PS4 et Xbox One.Mortal Kombat 11 Ultimate sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Stadia et Switch le 17 novembre prochain au prix de 59,99 euros. Pour finir, voici un joli trailer qui devrait en régaler certains.