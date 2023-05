Mortal Kombat 1 : les persos en DLC ont fuité, il y aura Homelander, Peacemaker et plein d'autres...

Annoncé pas plus tard qu'hier, le prochain Mortal Kombat 1 a surpris pas mal de monde au niveau de sa date de sortie, puisqu'il arrivera le 19 septembre prochain, soit dans seulement quatre mois. Si l'on a eu droit à une bande annonce cinématique du plus bel effet, les images de gameplay sont encore mystérieuses à ce stade. Mais du côté de Warner Bros Games, la campagne marketing est déjà bel et bien lancée. Entre l'ouverture des précommandes, le reveal des éditions collectors ou même de tout le merchandising disponible sur la boutique en ligne, Mortal Kombat 1 a besoin d'être connu de tous. Mais depuis quelques heures, le titre de NetherRealm Studios fait parler de lui pour ses personnages en DLC. Comme tout bon jeu de baston qui se respecte, il faut évidemment s'attendre à un roster de lancement, puis à des combattants supplémentaires qui vont se rajouter au fil des mois. Et malheureusement, le site Amazon Italie a fait une petite boulette en révélant le nom des premiers personnages à arriver dans le jeu.Si l'on apprend que des visages familiers de la saga Mortal Kombat arriveront en post-launch tels que Quan Chi, Takeda et Ermac, on pourra aussi compter sur des guests issus d'autres univers. C'était déjà le cas dans les précédants épisodes de la saga, ce sera la même chose pour ce Mortal Kombat 1. Homelander, le personnage central de la série The Boys arrivera donc en DLC, lui qui colle parfaitement à l'univers Mortal Kombat pour son goût de la violence et des morts atroces. Omni-Man, qui n'est autre que le père de Mark Grayson, plus connu sous le nom d'Invincible, sera lui aussi de la partie. En termes de violence, on est aussi dans le même mood. Peacemaker, issu de l'univers DC, et popularisé par l'acteur John Cena via le film The Suicide Squad (2021) et la série télé fera lui aussi acte de présence dans Mortal Kombat 1. Mais ce n'est pas tout, il est aussi annoncé d'autres personnages tels que Johnny Cage (avec une skin Jean-Claude Van Damme), Tremor, Khameleon, Mavado et Ferra.Evidemment, Amazon s'est empressé de supprimer toute trace de ce leak du Kombat Pack, mais comme chacun sait, Internet n'oublie jamais...