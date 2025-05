Mortal Kombat 1 : Warner sort la Definitive Edition, disponible de suite !

Alors que Mortal Kombat 1 s’apprête à souffler sa première bougie, Warner Bros. Games et NetherRealm Studios dévoilent Mortal Kombat 1 : Definitive Edition, une version enrichie qui regroupe l’intégralité des contenus sortis depuis le lancement du jeu en septembre dernier. Disponible dès maintenant en version digitale sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC, cette édition se présente comme la formule la plus complète jamais proposée pour ce reboot sanglant de la licence culte.





Tout le contenu, sans exception

La Definitive Edition inclut bien évidemment le jeu de base, mais aussi tous les contenus téléchargeables (DLC) sortis à ce jour. Cela comprend le Kombat Pack 1 et le Kombat Pack 2, qui ont enrichi le roster avec de nombreux personnages jouables (Quan Chi, Ermac, Takeda, Peacemaker, Omni-Man, etc.), leurs équivalents Kameo, ainsi que Shang Tsung pour ceux qui ne l’avaient pas eu en bonus de précommande. Le tout est complété par l’extension d’histoire "Khaos Reigns", qui prolonge l’intrigue principale et introduit de nouvelles confrontations majeures. La Definitive Edition ne se contente pas d’ajouter des personnages. Elle propose aussi une sélection de tenues exclusives inspirées des films Mortal Kombat. On retrouve ainsi des skins pour Johnny Cage, Scorpion, Shao Kahn et Kitana calqués sur leurs apparences dans Mortal Kombat II, prévu en salles cet automne. Sub-Zero hérite également de son look issu du film de 2021, tandis que Liu Kang obtient un skin "Tournoi" inédit.











Et bien sûr, comment ne pas évoquer les guest-stars de cette édition spéciale, avec la présence dans le roster de Ghostface, Conan le Barbare, le Terminator T-1000, mais aussi Jean-Claude Van Damme, qui prête à Johnny Cage non seulement sa voix, mais aussi son apparence et sa célèbre tenue d’époque. Cette édition inclut également 1 250 Kristaux du dragon, la monnaie in-game permettant d’acheter du contenu cosmétique supplémentaire. Disponible en version numérique dès maintenant sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam et Epic Games Store, cette édition entend poser les bases d’un suivi encore plus étendu dans les mois à venir. À noter que chaque élément de contenu peut également être acquis séparément via les stores respectifs, pour les joueurs souhaitant composer leur expérience à la carte.





Contenu de Mortal Kombat 1 : Definitive Edition

Jeu complet Mortal Kombat 1

Extension Histoire : Khaos Reigns

Kombat Pack 1 : Quan Chi, Ermac, Takeda, Peacemaker, Omni-Man, Le Protecteur

Kombat Pack 2 : Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan, Terminator T-1000

Kameo Fighters : Tremor, Khameleon, Janet Cage, Mavado, Ferra, Madame Bo

Personnage bonus : Shang Tsung

Skins inspirés de Mortal Kombat II (film à venir) : Johnny Cage, Scorpion, Kitana, Shao Kahn

Skin du film Mortal Kombat (2021) : Sub-Zero

Skin Liu Kang "Tournoi"

Skin Jean-Claude Van Damme pour Johnny Cage (voix + apparence)

Autres skins : Scorpion noces, Mileena Impératrice, Sub-Zero et Noob Saibot version UMK3

Coups de grâce Animality

1 250 Kristaux du dragon