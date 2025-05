Mortal Kombat 1 : NetherRealm confirme la fin des contenus additionnels

Après plusieurs mois de rumeurs insistantes, NetherRealm Studios a confirmé via les réseaux sociaux qu’aucun contenu additionnel (comprendre personnages jouables ou chapitres narratifs) ne viendra enrichir Mortal Kombat 1 à l’avenir. “Nous entendons les demandes des joueurs pour un support continu de Mortal Kombat 1, et bien que nous continuerons à assurer un suivi via des ajustements d’équilibrage et des correctifs, aucun nouveau DLC ou chapitre de l’histoire ne sera publié à partir de maintenant”, peut-on lire dans le communiqué officiel. Le studio justifie cette décision par la nécessité de recentrer ses équipes sur son “prochain projet”, sans doute déjà bien avancé en coulisses.







L’annonce, bien que prévisible, marque la fin d’un cycle pour le reboot ambitieux lancé en septembre 2023. Depuis plusieurs semaines, les spéculations se multipliaient autour d’un arrêt du développement de contenus. Les ventes jugées décevantes du Kombat Pack 2 et de l’extension Khaos Reigns avaient mis la puce à l’oreille, tout comme la sortie discrète d’une Definitive Edition, perçue par beaucoup comme un point final. Le dernier ajout au roster fut le T-1000, tiré de Terminator 2, et lancé en mars dernier. Il restera donc comme l’ultime combattant DLC de cette édition. En réalité, cette annonce marque surtout le passage de témoin vers le prochain jeu signé NetherRealm. Aucun détail n’a encore été communiqué, mais les spéculations évoquent un retour d’Injustice, voire un tout nouveau projet de jeu de combat, alors que le genre connaît une effervescence renouvelée avec Street Fighter 6 et Tekken 8. En attendant, Mortal Kombat 1 entre dans sa phase de maintenance, sans nouveautés à l’horizon, mais avec un suivi technique toujours actif. Une fin de service en demi-teinte pour un titre ambitieux, qui n’aura pas tout à fait su capitaliser sur l’élan de son reboot narratif pourtant salué à sa sortie.