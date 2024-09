Mortal Kombat 1 : Noob Saibot arrache le squelette tout entier de ses ennemis dans sa Fatalité

Ed Boon le sait parfaitement, Noob Saibot est un personnage clef capable de relancer l'intérêt autour de Mortal Kombat 1 et la façon dont le personnage a été magnifié dans le jeu le prouve totalement. On a toujours su qu'il avait de l'importance pour les créateurs du jeu (dont il porte le nom d'ailleurs), mais sa véritable identité n'a été révélée (décidée ?) que quelques années plus tard en la personne du véritable Sub-Zero. On le sait depuis 2004 et la sortie de Mortal Kombat Mystification qu'il s'agit de Bi-Han, et c'est exactement ce qui est mis en avant dans la vidéo qui lui est dédiée. On voit d'ailleurs que ces pouvoirs mystiques et psychiques ont gagné en puissance et que seule l'autorité d'un Liu Kang ayant atteint la stature d'un dieu puisse l'arrêter. Sa Fatalité est d'ailleurs à l'image de son état d'esprit : dérangé et énervé. Noob Saibot est en effet capable d'arracher le squelette tout entier de son adversaire. Sympa. Quant à son Animality, il se transformera en crocodile pour arracher les membres de ses ennemis. Noob Saibot sera disponible le 24 septembre prochain, en même temps que la sortie du DLC "Khaos Reigns".