Mortal Kombat 1 : Ghostface, le tueur de Scream, donne ses premiers coups de couteau, ça fait mal

On l'attendait de pied ferme, et pour cause, il s'agit du dernier personnage du Kombat Pack 2, Ghostface va débarquer dans Mortal Kombat 1 dans quelques jours, le 19 novembre très précisément et c'est l'heure pour lui de nous montrer à quel point son simple couteau peut faire mal. Les développeurs de NetherRealm Studios ont particulièrement bien étudié son comportement dans les films pour le retranscrire dans le film, de la gestuelle dans les coups de couteau au coup de fil passé, en passant par la voix sadique et la même manière qu'il a de courir et même de ramper. Tout est movie accurate, au point même qu'il y a un second assassin tapi dans l'ombre, sans oublier la notion méta intégrée dans sa Fatalité où Johnny Cage se fait trucider dans son canapé, jouant à Mortal Kombat 1 et ayant perdu face au tueur du film Scream. "Ce n'est qu'un gars avec un couteau" dit-il avant de se faire perforer le coeur. Quant à son Animality, Ghostface prend l'apparence d'un vautour pour arracher le coeur de son adversaire.