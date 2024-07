Mortal Kombat 1 : Takeda Takahashi est le dernier perso en DLC, voici ses techniques de combat

Bientôt un an qu'est sorti Mortal Kombat 1 et alors qu'on va bientôt fêter cette date anniversaire, Warner Bros. Games révèle enfin la vidéo de gameplay consacrée à Takeda Takahashi, le tout dernier personnage prévu dans le Kombat Pack le 30 juillet prochain. Comme d'habitude, il sera disponible une semaine avant pour les joueurs en accès anticipé, soit le 23 juillet 2024. Pour la petite histoire, Takeda Takahashi est devenu le cousin de Kenshi, avec cette subtilité qu'il a grandi auprès des Yakuzas, et qu'il a été choisi pour mettre un terme à la croisade de Kenshi contre ses maîtres.





Dans ce nouveau trailer , la panoplie de mouvements de Takeda, inspirée par le Shirai Ryu, est à l'honneur. On y découvre sa capacité à utiliser des fouets dentelés lui permettant de rapprocher ou repousser ses adversaires, l'utilisation de kunais explosifs pour prolonger les combos et la maîtrise de la téléportation pour attaquer ses adversaires par derrière. On apprend aussi que Ferra, une combattante fera ses débuts en caméo, et elle aussi disponible en DLC.