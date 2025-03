Mortal Kombat 1 : voici 3 min de gameplay du T-1000, les références à Terminator 2 sont folles !

On avait déjà eu un petit aperçu il y a quelques semaines, mais cette fois-ci, c'est la bonne, le T-1000 se dévoile à travers une grosse vidéo de 3"18 min pour nous montrer à quel point le personnage sera redoutable. A l'heure de l'intelligence artificielle qui explose dans nos vies, ce système d'IA autonome fabriqué par Skynet est composé de poly-alliage mimétique (ou métal liquide), ce qui le rend pratiquement indestructible. Il a aussi la capacité de se transformer en objets ou en personnes avec lesquels il entre en contact, imitant leur apparence, leur comportement et leur voix, ce qui en fait un adversaire extrêmement difficile à détecter et à vaincre. Les développeurs de NetherRealm Studios ont réalisé un superbe travail d'adaptation, avec une fidélité à tous les niveaux et surtout des mouvements et des attaques qui s'inspirent des événements qu'on voit dans le film Terminator 2 : Le Jugement dernier (1991). Mieux, le T-1000 a même la voix de l’acteur Robert Patrick qui a été embauché pour reprendre son rôle, lui qui n'est plus très jeune aujourd'hui.









La vidéo dévoile également sa 2ème Fatality après celle du teaser d'il y a quelques semaines où il débarquait avec son semi-remorque. On a le droit aussi à sa Brutality et son Animality qi lui permet de se transformer en berger allemand K-9 pour mordre ses adversaires avec brutalité. Mais le T-1000 n'est pas seul, puisque la vidéo offre également un aperçu de Madam Bo, un perso caméo qui n'est autre qu'une version alternative de Bo'Rai Cho et son fameux salon de thé. Ça sert aussi à ça le Multiverse. Tout cela sera disponible dès le 18 mars pour les personnes ayant accès à l'Early Access, soit ceux qui possèdent l'extension Khaos Reigns, tandis que pour les autres, il faudra attendre le 25 mars en achat unique.