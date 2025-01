Mortal Kombat 1 : Conan "Schwarzy" le Barbare vient perforer des organes avec sa grosse lame

cimmérien a l'avantage d'avoir un glaive entre les mains et ça tombe bien, il sait fichtrement bien s'en servir. Cela lui permet d'avoir une longue portée sur ses adversaires, sachant qu'il peut aussi faire des rotations d'épée, les envoyer dans les airs ou carrément bloquer certaines attaques par la force de son corps et contre-attaquer juste derrière. Bien sûr, dans cette vidéo, on a le droit à sa Fatalité, sa Brutalit et son Animalité où il se transforme en taureau pour perforer ses ennemis avec sa corne. C'est bruta et on aime ça. Conan le Barbare rejoindra le roster de Mortal Kombat 1 le 21 janvier 2025 pour les possesseurs de l'extension Khaos Reigns et le 28 janvier pour les autres. On vous rappelle que le prochain et dernier personnage en DLC ne sera que le T-1000 de Terminator 2.





On savait que le Conan le Barbare version Arnold Schwarzenegger (y en a-t-il un autre en vrai ?) allait arriver après Ghostface (Scream) et c'est désormais chose faite. Le studio NetherRealm vient en effet de partager une vidéo de gameplay plutôt complète pour voir comment ce perso guest va se comporter face aux autres combattants de la série. Au-delà de sa carrure imposante, notre