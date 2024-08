Mortal Kombat 1 : l'extension Khaos Reign introduit les Animalities, Ghostface, Conan le Barbare, le T-1000 et plus encore

Il ne faut jamais sous-estimer Ed Boon, qui avait gardé sous le coude de quoi relancer l'intérêt autour de son Mortal Kombat 1. Pour fêter les 1 an d'existence de son jeu de baston, voilà qu'on apprend l'arrivée d'une extension, baptisée Khaos Reign, et qui va enrichir le contenu de manière conséquente. Outre l'arrivée de personnages supplémentaires dans le roster, on apprend que le mode Histoire va être prolongé par le biais d'un épilogue, comme ce fut le cas avec Mortal Kombat 11 à l'époque. Evidemment, qui dit histoire prolongée dit nouveaux personnages qui font avoir un impact sur les événements en cours. Pas étonnant donc de voir débarquer Noob Saibot (le Sub-Zero originel), Cyrax et Sektor, de retour dans une version féminine et qui donnera l'occasion à certaines personnes de crier au wokisme. Mais c'était sans connaître le dénouement de l'histoire principale et son multiverse, permettant à Havik de devenir l'antagoniste principal.



En attendant de savoir comment Liu Kang va parvenir à empêcher le cosmos de partir en cacahuète, on peut aussi se délecter de la présence de nouveaux guests et pas des moindres. Ghostface (le tueur de Scream), Conan le Barbare (avec le visage d'Arnold Schwarzenegger, mais sans la voix), et enfin le T-1000 de Terminator 2 (avec le visage et la voix de Robert Patrick cette fois-ci), il y a de quoi faire fusionner le monde de la pop culture une fois encore. Mais ce n'est pas tout, les développeurs ont eu la délicatesse de rajouter les Animalities, absentes depuis bien trop longtemps, et qui vont permettre à des gorilles, hippopotame, scorpion, T-Rex et même mante religieuse d'arracher la vie à ses ennemis, toujours de façon ultra brutale.



Pour profiter de tout cela, il faudra attendre le 24 septembre prochain et surtout mettre la main à la poche, puisqu'il vous sera demandé 49.99€. Ouais, le prix d'un jeu complet.