Mortal Kombat 1 'Khaos Reigns" : la Fatalité de Ghostface (Scream) est délicieusement hardcore

Dans quelques jours à peine, le DLC 'Khaos Reigns' va permettre de relancer l'intérêt autour de Mortal Kombat 1, puisque les équipes de Ed Boon ont prévu pas mal de contenu inédit et totalement nouveau. Il y a pour commencer le prolongement de l'histoire, centré autour d'un nouveau danger venu d'un continuum alternatif et fomenté par l'impitoyable Titan Havik. Liu Kang et son statit de Dieu du Feu va devoir réunir ses champions, mais aussi faire quelques alliances avec des ennemis pour s'en sortir. Cet ajout scénaristique est l'occasion d'introduire de nouveaux personnages tels que Cyrax et Sektor qui apparaissent ici en version féminine. Si certains joueurs ont déjà crié au wokisme, ces derniers ont été soulagés de voir que Noob Saibot est resté le Sub-Zero originel et de retour plus bad-ass que jamais.

En parlant de personnages inédits, le trailer de lancement du DLC 'Khaos Reigns' a aussi permis de voir Ghostface en action. Le célèbre tueur de la série Scream apparaît en toute fin de vidéo pour nous révéler sa Fatalité, délicieusement hardcore, d'autant qu'elle joue sur le fait que le tueur de Scream agit toujours par paire. Malgré son absence de pouvoir, son couteau bien tranchant lui permet de sectionner des crânes en deux pour un résultat bien gore comme il faut. Ghostface sera rejoint par la suite par le T-1000 de Terminator (dans sa version Terminator 2 : Le Jugement Dernier), mais aussi Conan le Barbare. A noter que 4 nouveaux skins de personnages seront également offerts comme bonus de précommande de Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, notamment Scorpion Noces, Mileena Impératrice et les versions klassic Ultimate Mortal Kombat 3 de Sub-Zero et Noob Saibot.



L'arrivée de Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns est attendue pour le 24 septembre prochain.