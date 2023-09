Mortal Kombat 1 : la pub télé de 1993 refaite et modernisée avec Dave Bautista

Toujours dans son délire de rendre hommage au premier Mortal Kombat, NeatherRealm Studios a décidé d'aller plus loin dans le mimétisme et propose avec sa nouvelle vidéo de refaire la célèbre publicité télé de 1993 avec les moyens d'aujourd'hui. Intitulée "C’est dans notre sang", cette réclame de 2023 a été réalisée par Tom Kuntz, qui a été accompagné de Matthew Libatique, récompensé par un Academy Award pour A Star Is Born, pour refaire la pub "Mortal Monday" vieille de 30 ans. Sauf que cette fois-ci, on y trouve un acteur de renom (et ancien catcheur au passage), à savoir Dave Bautista. Comme pour la pub de 1993, il a pour but de rassembler et d'encourager assemblant les personnes de tous les horizons à se préparer au kombat. Bautista suit donc les pas de Liu Kang dans Mortal Kombat 1, qui lui aussi doit réunir les champions des différents Royaumes pour défendre et protéger la paix qu’il a instauré dans sa nouvelle réalité.







Forcément, un tel revival permet à Ed Boon de retrouver une certaine nostalgie et de revivre sa jeunesse et ce dernier a déclaré :

« Je me souviens parfaitement de la publicité originale de Mortal Monday, en particulier du cri emblématique » a déclaré Bautista. « C'est à partir de là que j'ai commencé à devenir un fan de Mortal Kombat, et cela continue encore aujourd'hui, 30 ans plus tard. Je suis très heureux et extrêmement honoré de pouvoir faire partie de l’histoire du jeu. Le spot publicitaire original de Mortal Monday a marqué le début de notre aventure dans la création de jeux pour les consoles de jeu de salon ».



La sortie de Mortal Kombat 1 est atrendue pour le 19 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.