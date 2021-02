Monster Hunter : le film avec Milla Jovovich finit en Direct-to-Video en France, un Blu-ray 4K est prévu

Triste destinée que celle du film Monster Hunter pourtant promis à un bel avenir au cinéma, mais qui va au final terminer sa course directement en vidéo pour le marché français. Ce sont nos confrères d'Allociné qui partagent l'information, précisant que le long-métrahe de Paul W.S. Anderson sera disponible chez nous à partir du 7 avril 2021 en EST (Electronic Sell Through, ce qui signifie en achat numérique définitif) puis le 28 avril en Blu-ray, DVD et VOD, sachant que la version 4K a bel et bien été confirmée. Rappelons que ce film, tourné à l'automne 2018 en Afrique du Sud, avait à coeur de rendre hommage à la licence de Capcom, avec toute une campagne de communication entre le cinéaste et les créateurs du jeu qui avaient donné aprobation de cette adaptation sur grand écran. Mais une scène jugée raciste dans le film, faisant référence à la célèbre comptine "Chinese, Japanese, Dirty Knees", a déclenché une vague d'indignation en Chine qui fut le premier pays à accueillir le film. Résultat : Monster Hunter fut déprogrammé au bout d'une seule journée d'exploitation avant de retourner en production pour couper la fameuse scène. Mais le mal était fait et le film s'est donc cassé la gueule au box office chinois. D'ailleurs, à en croire les résultats, le film n'a rapporté que 19,6 millions de dollars à l'échelle mondiale, ce qui est évidemment un véritable échec.