Mission Impossible 8 : Tom Cruise saute d'un avion tout en faisant la promo de Top Gun Maverick

Nul besoin de présenter à nouveau Tom Cruise et sa grande passion pour l'adrénaline. Alors que ce dernier continue le tournage de Mission Impossible Dead Reckoning Partie 2 (à venir en 2024) du côté de l'Afrique du Sud, l'acteur américain a de nouveau partagé une nouvelle cascade, sans trucage, où on le voit sauter d'un avion - sans pression aucune - afin de promouvoir l'arrivée de Top Gun Maverick sur Paramount+. En effet, le film sera accessible en accès libre sur la plateforme de streaming à partir du 22 décembre prochain, ce qui a donné cette folle idée à Tom Cruise de profiter de l'occasion pour faire une belle chute libre de plusieurs milliers de mètres. Au-delà de l'assurance et du calme qui le parcourent, c'est aussi la qualité du son qui surprend, ce dernier parlant au caméra-man de façon très distincte, et ce malgré les conditions de tournage. On rappelle que la première partie de Mission Impossible Dead Reckoning est attendue pour le 12 juillet 2023 et que depuis le 15 décembre dernier, les salles IMAX aux Etats-Unis diffuse le making of de sa cascade à moto réalisée en 2020 en Norvège.





Quoi de mieux que de commencer la semaine avec la nouvelle cascade de Tom Cruise dans Mission Impossible 8 Dead Recoking ? 🫣pic.twitter.com/LsyPWmAI8f — Maxime CHAO (@MaximeChao) 5 septembre 2022