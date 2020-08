Microsoft Flight Simulator : une vidéo nostalgique qui revient sur tous les épisodes de la saga

Très bientôt, la saga Microsoft Flight Simulator accouchera de son nouveau rejeton : ce que l'on a pu jouer, tous les voyants sont au vert pour cette expérience d'une authenticité et d'une minutie bluffantes. Histoire de se remémorer de bons vieux souvenirs et également de rappeler qu'il s'agit d'une franchise historique, la chaîne officielle YouTube vient de publier un joli trailer rétrospectif revenant attentivement sur tous les précédents opus.De ses débuts en 1982 (et encore, il existait Flight Simulator 1.0 en 1979 !) à l'épisode culte 98, sans oublier les itérations des années 2000, son historique est dense et son évolution flagrante. Autant vous dire que l'on a hâte de se réinstaller dans le cockpit sur PC le 18 août prochain, soit dans quatre petits jours seulement. D'ailleurs, vous êtes-vous posés sur notre preview