Les trucs qui volent, c'est cool. EA nous l'a bien prouvé hier soir avec son tonitruant Star Wars Quadron et ses cinq minutes de gameplay étoilées : désormais, il est temps de redescendre sur Terre et de renouer avec ce bon vieux Microsoft Flight Simulator qui, toujours à travers son alpha privée, continue de nous abreuver de screenshots idylliques.Comme d'habitude - et on évitera de trop se répéter - le jeu est bien parti pour s'imposer comme une claque visuelle sans précédent avec un souci du détail maboule et des ambiances environnementales délicieuses. Au final, on ne regrette qu'une chose : que tous ces screenshots ne soient pas dans une bonne grosse, lourde et imposante 4K. Qu'importe, "c'est de toute beauté", comme dirait Eric.Sortie prévue sur PC et Xbox One en fin d'année. Et peut-être sur Xbox Series X ?