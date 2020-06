Star Wars Squadrons : 5 minutes de gameplay avec du solo et du multijoueur

Le gros morceau de la conférence EA Play Live a été sans conteste la présentation d'un généreux trailer de gameplay pour Star Wars : Squadrons. Le jeu de Motive s'est donc dévoilé plus en détails, avec son pan solo, ainsi que son mode multijoueur. On va donc pouvoir pimper son pilote, mais aussi son vaisseau, en modifiant l'apparence de sa bécane, mais également ses performances via de nombreuses pièces qu'il faudra débloquer en jeu (EA semble en avoir fini avec les lootboxes et les microtransactions).

Par escadrons de cinq pilotes, les joueurs devront se jeter dans la bataille, et pourront même participer à des missions en plusieurs étapes appelées "Fleet battle" ou batailles de flotte en VF. Dans ce mode, il faudra initialement repousser les chasseurs ennemis en combat singulier, avant de détruire les vaisseaux intermédiaires, puis s'attaquer au vaisseau-amiral, qui une fois détruit octroiera la victoire. Rappelons que Star Wars : Squadrons sortira le 2 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.