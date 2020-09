Star Wars Squadrons : la taille du jeu révélée, c'est tout à fait honnête

Particulièrement réanimée grâce à Jedi Fallen Order, la saga Star Wars reviendra prochainement avec un opus au concept tout autre : Squadrons se plaira effectivement à mettre en avant des combats déments en vaisseaux spatiaux, que ce soit du côté des Rebelles ou de l'Empire avec une fidélité sans précédent.Histoire de se préparer un minimum en amont à son arrivée, le Microsoft Store vient tout juste de révéler la taille du fichier sur Xbox One : 25.50 GB seront donc exigés pour installer le jeu, ce qui s'avère, en 2020, tout à fait acceptable. On ne sait pas combien pèsera le titre sur les autres plateformes mais il y a fort à parier pour que sa masse soit plus ou moins la même.Star Wars Squadrons débarquera donc sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 2 octobre prochain. On se remet le dernier trailer en date pour patienter ?