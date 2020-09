Star Wars Squadrons : EA Motive annonce que le jeu est Gold !

Alors que Star Wars : Squadrons est prévu pour sortir le mois prochain, EA Motive vient d'annoncer que le jeu est désormais passé gold. Si vous n'êtes pas familiers avec le terme, cela signifie que la version 1.0 du jeu est prête, et qu'elle a été envoyée aux usines qui vont graver les disques. Bien sûr, le studio va encore travailler sur le titre afin de développer les premières mises à jour. Rappelons que le titre permettra d'incarner un pilote de l'Empire ou de la Rebellion et de participer à des affrontements en multijoueur, et en VR. Star Wars : Squadrons sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 2 octobre prochain.

I am incredibly pleased to announce that after a ton of hard work from the team here at @MotiveMontreal, Star Wars: Squadrons has just gone aurodium!



