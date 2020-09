Star Wars Squadrons : un trailer haletant de sept minutes, attention les yeux

Maintenant que la saga de la Guerre des Étoiles est remise sur les bons rails du Dixième Art ( merci Jedi Fallen Order ), Electronic Arts semble ouvert à davantage de projets autour de la franchise. Preuve en est de ce Star Wars Squadrons prometteur, jeu de vaisseaux spatiaux audacieux qui nous permettra de vivre d'épiques batailles à travers une véritable campagne scénarisée, un multijoueur explosif ou carrément la réalité virtuelle si l'on possède le casque adéquat.Et histoire de promouvoir savamment son titre, EA n'y va pas de main morte en lâchant un somptueux court-métrage en CGI du nom de "Traqué" : on y suit un pilote de l'Empire face aux X-Wings de la Rébellion - un point de vue plutôt original - dans une course-poursuite tonitruante, de l'espace à la terre ferme d'une bien belle planète. Il n'y a pas à dire, on aurait presque signé pour un film tout entier de cette trempe.Star Wars Squadrons sera disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 2 octobre prochain : la bonne nouvelle, c'est qu'il sera commercialisé au "petit" prix de 39,99 euros seulement . On ne dit pas non.