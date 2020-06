Star Wars Squadrons : le jeu ne sera pas vendu au prix fort, voici le tarif

Dévoilé il y a quelques jours par le biais d' un trailer impressionnant , Star Wars Squadrons a profité hier de l'EA Play Live pour diffuser une première séquence de gameplay assez réjouissante : le jeu permettra notamment de réaliser en véritable de gosse en pilotant des vaisseaux en réalité virtuelle et ça... ça nous fait décidément de l'œil.En attendant plus de médias de la part d'Electronic Arts, l'éditeur en a profité pour préciser que le titre, prévu le 2 octobre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, ne sera pas vendu au prix fort : oubliez donc le tarif habituel des soixante-dix euros puisque Star Wars Squadrons n'en coûtera que... 39,99 ! Plutôt une chouette nouvelle en soi, surtout quand on sait que la fin d'année sera rythmée par les lourdes dépenses de la next-gen (pour certains) et des nombreux AAA prévus (pour beaucoup). Il n'y a pas de petites économies.