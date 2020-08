Star Wars Squadrons : un trailer de gameplay qui présente la campagne solo du jeu

Electronic Arts était présent lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2020 avec un nouveau trailer pour Star Wars : Squadrons dans lequel on en apprend un peu plus sur la campagne du jeu. Dans la lignée des X-Wing Vs TIE Fighter et autres Rogue Squadron, le jeu de Motive permettra aux joueurs d'incarner un pilote de chasse de l'Empire ou de la Rébellion afin de prendre part aux batailles spatiales les plus intenses de la saga. On retrouvera toute la flotte de vaisseaux de la saga, ainsi que des bâtiments capitaux. Rappelons que Star Wars : Squadrons sortira le 2 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.