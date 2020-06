Star Wars Squadrons : réalité virtuelle, date de sortie et trailer qui claque, tout ce qu'il faut savoir

avec leur escadron pour éliminer autant d’ennemis que possible dans les Combats aériens. Les pilotes triompheront en équipe, ajustant la composition de leurs escadrons pour s’adapter à leur style de jeu au fil de leur progression. Ils devront éliminer leurs adversaires et remplir des objectifs dans des lieux connus et inédits, dont la géante gazeuse Yavin Prime et la lune brisée de Galitan.

es abonnés EA Access ou Origin Access Basic pourront bénéficier de 10 heures de jeu au moment du lancement, ainsi que d'une remise de 10 % sur l'achat du jeu complet. Quant aux abonnés Origin Access Premier, ils auront droit à un accès complet

Squadrons sur PC avec tous les bénéfices de l’abonnement Basic tant qu'ils seront abonnés.



Enfin, du gameplay sera montré lors de l'EA Play Live 2020 qui, on le rappelle, aura lieu ce vendredi 19 juin à 1h du matin.





de revivre les événements suivant la Bataille d'Endor où l’Alliance Rebelle est parvenue à détruire l’Étoile de la Mort II. Le point particulièrement intéressant, c'est que l'on pourra incarner deux pilotes personnalisables au service de la Nouvelle République (au sein de l’héroïque escadron Vanguard) et de l’Empire Galactique (le terrible escadron Titan), afin de parcourir l'histoire selon deux points de vue différents. Bien évidemment, on nous promet la présence de nombreux personnages originaux, sans oublier celles de visages bien connus.Comme le suggéraient les rumeurs, le multijoueur occupera une place importante dans Star Wars : Squadrons, avec des combats aériens en 5 vs. 5. Plus concrètement, "les joueurs s’engageront comme pilotes et se retrouveront aux commandes de chasseurs iconiques des flottes de la Nouvelle République et de l’Empire. Ils planifieront des escarmouches avec leur escadron dans la salle de briefing avant de décoller pour des batailles spatiales à travers la galaxie. [...] Ils devront collaborerPar ailleurs, on nous promet de nombreuses options de personnalisation qui ne se contenteront pas d'être esthétiques, puisqu'elles auront également un impact sur les performances de notre vaisseau. "En progressant dans les classements, les joueurs remporteront des composants comme des armes, coques, moteurs et boucliers ; des objets esthétiques pour personnaliser leur cockpit, l’extérieur de leur vaisseau et l’apparence de leur pilote", est-il précisé. Le cross-play sera également de mise, sachant que Star Wars : Squadrons est prévu pour le 2 octobre prochain sur Xbox One, PC (Steam et Epic Games Store) et PS4. Sur les deux derniers supports cités, il sera même possible d'y jouer en réalité virtuelle.A noter que le titre est dès à présent disponible en précommande et coûtera 39,99€. En toute logique, là Star Wars :