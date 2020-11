Star Wars Squadrons : deux mises à jour en approche, une nouvelle carte et des vaisseaux en plus

Quant à la seconde mise à jour, elle sera proposée au mois de décembre et marquera l'arrivée de deux nouveaux vaisseaux : l disponible à la fois en mode Batailles de flotte et Combat aérien. Toujours en ce qui concerne ce patch, on nous promet plusieurs nouvelles pièces de vaisseau, dont un kit d’extension de boost, des missiles, des prototypes de torpilles perforantes et une tourelle lance-missiles antimatière.Quant à la seconde mise à jour, elle sera proposée au mois de décembre et marquera l'arrivée de deux nouveaux vaisseaux : l Star Wars : Squadrons va bientôt recevoir du contenu frais, comme l'annonce Electronic Arts dans un communiqué officiel. La première mise à jour sera déployée le 25 novembre prochain et ajoutera la map Port Fostar ; cette dernière sera

e chasseur B-wing A/SF-01 pour les pilotes de la Nouvelle République, le chasseur polyvalent TIE/d "Defender" pour la flotte de la Marine Impériale. Ce n'est pas tout, car elle ajoutera "également des matchs personnalisés aux sept cartes dans les modes Batailles de flotte et Combat aérien. Les matchs personnalisés permettront à un plus grand nombre de joueurs de participer plus facilement aux tournois organisés par les communautés."On rappelle que Star Wars : Squadrons est sorti le 2 octobre dernier sur Xbox One, PS4 et PC, et que notre test peut être consulté à cette adresse