Microsoft Flight Simulator : une nouvelle série de screenshots, de quoi aérer votre journée

S'il y a bien un jeu que l'on attend de pied ferme, c'est Microsoft Flight Simulator. À vrai dire, chaque nouvelle bribe d'image ou de vidéo nous rend tout chose et, alors que l'on patiente sagement pour mettre la main sur la version finale, l'Alpha privée qui a maintenant lieu depuis des mois continue de nous abreuver en multiples screenshots aériens : aujourd'hui, nous avons droit à seize nouvelles images issues de sessions de jeu diverses et variées (d'où les mentions peu harmonieuses de pseudo un peu partout) et, plus que jamais, le titre d'Asobo s'impose comme une ode au voyage paisible et déconnecté. Bref, en attendant une date de sortie précise sur PC et Xbox One (Series X aussi ?), nous vous laissons sur ce trajet en première classe, disponible dans notre galerie juste ci-dessous.