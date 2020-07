Microsoft Flight Simulator : de nouveaux screenshots pour monter au septième ciel

L'air de rien, Microsoft Flight Simulator est bien parti pour s'imposer comme l'une des exclusivités Microsoft les plus croustillantes, bien qu'elle vise un public de niche : le travail de reproduction hallucinant d'Asobo s'annonce unique et l'évasion que procure l'expérience... tout autant. En attendant la bêta fermée qui ne devrait plus tarder - c’est-à-dire le 30 juillet prochain - le géant américain nous fournit quelques nouveaux screenshots capturés par des joueurs chanceux, offerts comme une chance de nous rassasier en attendant la sortie du titre prévue le 18 août prochain sur PC. Notons qu'une arrivée sur Xbox Series X et One est également officielle et ça, c'est franchement chouette.