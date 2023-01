Mayday : nouveau trailer et 3 extraits pour le film de Jean-François Richet avec Gérard Butler et Luke Cage

Mike Colter, mondialement connu pour son rôle de Luke Cage. A quelques semaines de sa sortie, Lionsgate a décidé de sortir l'artillerie lourde en dévoilant le trailer final, accompagné en prime de trois extraits du film. De quoi nous plonger dans l'ambiance moite de la jungle des Philippines où un avion de ligne s'est écrasé suite à un dysfonctionnement. Seul souci, à l'intérieur de ce vol se trouvait un prisonnier accusé d'homicides et qui va se retrouver être d'une grande aide pour l'équipe et les passagers. C'est évidemment Mike Colter qui endosse le rôle du détenu, tandis que Butler joue le rôle du pilote d'avion. Ensemble, ils vont essayer de sortir indemnes de la prise d'otages dont ils sont victimes. La première bande annonce nous avait révélé un film aux gunfights percutants et violents, et ce nouveau trailer mise pas mal sur l'action. Mais le film pourrait bien nous surprendre dans l'équilibre de sa narration. Mayday sera au cinéma le 25 janvier prochain.





















