Marvel's Avengers : Spider-Man ne tisserait sa toile qu'en mars 2021

Il y a peu, Square Enix frappait un grand coup en annonçant l'arrivée de Spider-Man dans Marvel's Avengers, son prochain gros hit à paraître en septembre 2020. Le hic, c'est qu'il ne sera disponible que sur PlayStation 4 et PlayStation 5, laissant les possesseurs de consoles Microsoft et les joueurs PC sur le carreau. L'autre petit problème, c'est que l'on ne savait pas quand l'Araignée serait disponible si ce n'est un vague "2021" mentionné par les développeurs : aujourd'hui, grâce à une publicité diffusée sur le site du revendeur GAME, l'affaire se précise un peu.Comme indiqué sur l'image, notre cher tisseur ferait équipe avec les Vengeurs à partir du mois de mars prochain, six mois tout de même après la sortie du jeu prévue, on le rappelle, le 4 septembre. Nul doute que Square Enix et Crystal Dynamics comptent sur le célèbre super-héros pour relancer l'audience en temps voulu : désormais, il convient d'attendre une déclaration officielle un peu plus concrète, histoire d'être sûr.