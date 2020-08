Marvel's Avengers : retour sur les chiffres impressionnants de la bêta, une bien belle audience

Alors que Marvel's Avengers sera accessible dès ce soir, minuit, pour tous ceux qui l'ont précommandé, le jeu d'action se permet de revenir une dernière fois sur la bêta venant tout juste de se terminer : à n'en pas douter, ce fut un sacré carton puisque Square Enix vient de livrer une belle infographie ornée de quelques gros chiffres assez parlants, disponibles ci-dessous.Ainsi, ce ne sont pas moins de six millions de joueurs qui se sont essayés à la démo pour un total de 300 millions ennemis battus et quelque 27 millions d'heures de jeu. Des scores vertigineux qui indiquent que, malgré des retours en dents de scie, de nombreux joueurs se sont plongés corps et âme dans cette portion longue de plusieurs heures.D'ailleurs, tous les feedbacks de la communauté ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd puisque Crystal Dynamics déploiera day one une grosse mise à jour comprenant un tas de correctifs et d'optimisations. Et attention, celle-ci pèsera 18GB.Marvel's Avengers sera disponible pour tous le 4 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia tandis que les futurs possesseurs de PS5 et Xbox Series X auront droit à leur version next-gen dès lors que les consoles concernées seront dans le marché.