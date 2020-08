Marvel's Avengers : voici le contenu de la (massive) mise à jour day one

Après des années intenses de développement, Crystal Dynamics voit enfin le bout du tunnel et proposera très bientôt son fameux Marvel's Avengers : Square-Enix, son éditeur, continue de préparer le terrain et juste après l'annonce d'une nouvelle War Table centrée entre autres sur les DLC et le contenu end-game , la firme s'attarde désormais sur la mise à jour prévue le jour de la sortie du titre., ce qui devrait vous inciter à faire de la place sur votre disque dur au cas où, etIl sera donc nécessaire de télécharger ces joyeux et lourds fichiers, d'autant plus qu': une fois la connexion faite, vous pourrez néanmoins retourner à l'ère de pierre si le cœur vous en dit... à condition de bien rester dans le jeu et de ne faire que du solo, cela va de soi.Même pour les veinards ayant reçu le jeu en avance !À part pourles acheteurs des versions Deluxe ou Earth Mightiest qui recevront le titre, justement, le 1er septembre, Marvel's Avengers sera disponible pour tous trois jours plus tard, le 4 septembre 2020. Enfin, des versions PS5 et Xbox Series X seront commercialisées dès lors que les machines en question arriveront dans le commerce en fin d'année.