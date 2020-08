Marvel's Avengers : le trailer de lancement en 4K est là, c'est l'heure de sauver le monde

L'heure sera bientôt venue pour les Vengeurs de se rassembler. De longues années après une première annonce, quelques mois un fâcheux retard, Marvel's Avengers semble prêt à jouer des poings contre Modok et sa fâcheuse entreprise technologique. Histoire de faire monter la pression quelques jours avant la sortie du jeu, Square-Enix vient tout juste d'en diffuser le trailer de lancement : court, intense et bien hollywoodien, le ton fera dans l'épique et l'on croise les doigts pour que l'expérience soit à la hauteur de la franchise.Pour s'en rendre compte, on se donne donc rendez-vous le 4 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia. Une fois la PlayStation 5 et la Xbox Series X sorties, le soft se proposera également sur ces plateformes avec une version sacrément upgradée . Vous n'avez plus qu'à faire votre choix !