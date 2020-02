Little Hope : la suite de Man of Medan pointe le bout de son nez, un trailer rempli de streamers

Après le chouette Until Dawn, Supermassive Games s'est attelée à la conception d'une toute nouvelle franchise nommée The Dark Pictures dont la première histoire, Man of Medan , est sortie l'été dernier. Désormais, les regards sont tournés vers la deuxième anthologie qui, comme son nom l'indique, n'aura pas de rapport scénaristique puisque totalement indépendante : elle s'appelle Little Hope et elle contera l'histoire de quatre étudiants et leur professeur, cherchant à tout prix à sortir d'un village hanté particulièrement terrifiant.Si un premier trailer avait déjà été communiqué par l'éditeur du soft Bandai Namco, ce dernier en remet une couche avec une grosse vidéo liant Man of Medan à Little Hope en s'appuyant sur les réactions de divers streamers, dont notre national Squeezie. Pas grand-chose d'inédit à se mettre sous la dent mais, néanmoins, la hype autour du prochain jeu du studio peut commencer à se relancer doucement. On espère ne pas être déçu : pour information, le titre est prévu cet été 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.