Lies of P : le jeu sera jouable à la gamescom 2023, nouveau trailer en slow motion

Repoussé au 19 septembre prochain, Lies of P est de retour sous les projecteurs à l'approche de la gamescom. L'éditeur Neowiz vient en effet de confirmer que son Souls-like sera jouable au salon allemand et propose un nouveau trailer pour marquer l'annonce. Que dire de plus sur ce titre dont on semble avoir déjà tout vu, le jeu se montrant régulièrement et généreusement depuis plus de 2 ans. Cette fois-ci, la vidéo, en slow motion, pose des questions existentielles tout en montrant des ennemis se faire pourfendre en deux par cette version contemporaine et inédite de Pinocchio. Armé de son bras métallique et capable d'envoyer des salves d'énergie, ce pantin plus vraiment désarticulé va néanmoins essayer de comprendre sa raison d'existence, comme l'oeuvre originale.Lies of P est attendu à la rentrée prochaine sur PC, PS5 et Xbox Series.