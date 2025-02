Lies of P : le DLC du Souls-like coréen sera une préquelle et se déroulera dans la neige

Parmi les belles surprises du State of Play du 12 février 2025, comment ne ps citer Lies of P Overture, qui n'est pas une suite au jeu de 2023, mais un DLC qui va permettre de prolonger l'aventure de plusieurs dizaines d'heures de jeu. Attendu pour l'été 2025, cette extension sera une préquelle à l'histoire d'origine, dans le but de nous faire découvrir les histoires cachées de la ville de Krat. L'idée est en effet de revivre le massacre qui a entièrement dévasté la ville et de reconnecter avec des événements qui avaient été cités dans le jeu d'origine. Il faut prendre ça comme une version director’s cut ou intégrale du jeu. Les environnements neigeux sont évidemment assez originales pour ce titre très baroque et gothique, tout comme le fait de voir notre héros utiliser un arc. Une extension pleine de surprises.