Lies of P : le Pinocchio version Dark Souls est repoussé, une démo jouable pour se faire pardonner

Il va falloir attendre un bon mois supplémentaire pour mettre la main sur Lies of P, le Dark Souls des studios Round 8 pour le compte de Neowiz. C'est lors du Summer Game Fest 2023 que son report a été prononcé, passant du mois d'août au 19 septembre 2023. Un décalage assez mineur, qui prend peut-être en compte la période estivale, peut-être pas assez propice aux grosses ventes. Toujours est-il qu'en annonçant son retard de calendrier, Lies of P en a profité pour révéler un nouveau trailer, plus posé, plus mélancolique, plus français aussi, avec le choix de la chanson "Fascination" de Jacqueline François. Pas d'action cette fois-ci, mais la possibilité de découvrir quelques uns des boss qu'on va devoir affronter dans ce conte lugubre et revisité de Pinocchio. L'éditeur Neowiz en profite pour annoncer la mise en place d'une démo jouable, disponible dès maintenant, et ce jusqu'au 27 juin, et qui donne également le coup coup d'envoi des précommandes pour les éditions standard et deluxe.