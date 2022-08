Lies of P : Pinocchio version Dark Souls dévoile du gameplay ultra solide

A chaque fois qu'il est présenté, Lies of P suscite l'intérêt, et ce fut le cas encore lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022. Toujours attendu pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, cette version dark du conte de Pinocchio s'inspire aussi de Dark Souls / Bloodborne pour sa structure et ses mécaniques de gameplay. Si l'on peut voir de nouveaux affrontements épiques avec des boss super imposants, c'est l'ambiance et l'histoire du jeu qui sont ici mis en exergue. Et pour la première fois, on peut aussi voir Gepetto qui retrouve donc son fils adopté dans la ville de Krat, où l'architecture baroque et les ruelles à peine éclairées donne le ton très adulte de ce conte revisité. On le savait déjà, mais le bras mécanique de Pinocchio va lui permettre de faire pas mal de choses, à commencer par déplacer des objets trop lourds pour le commun des mortels, mais aussi à se protéger des attaques ennemis. Avec ce bras en métal, il sera aussi possible de créer des armes inédites grâce à des combinaisons, tandis qu'il sera possible de le faire évoluer au fil de l'aventure. C'est aussi la première fois qu'on peut voir le faciès de ce Pinocchio redessiné, avec un look androgyne qui risque de faire causer sur les réseaux sociaux.La sortie de Lies of P est attendue pour 2023 donc, sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.