Lies of P : 2"30 min de gameplay, quand Pinocchio rencontre Dark Souls et BioShock

On l'avait découvert la première fois en mai dernier lors de son annonce officielle, mais le teaser vidéo de l'époque, malgré qu'il soit fait avec le moteur in-game, ne nous avait pas permis de découvrir tout le potentiel de Lies of P. C'est désormais chose faite puisque l'éditeur coréen Neowiz et le studio Round 8 (également coréen) viennent de balancer une vidéo de gameplay de 2"30 min dans laquelle on se rend compte à quel point Dark Souls à eu une influence importante sur la direction du jeu. Mais il n'y a pas que le jeu de From Software qui a été une source d'inspiration, on ressent également une ambiance à mi-chemin entre l'ère victorienne de Bloodborne et l'approche steampunk à la BioShock qui fait aussi plaisir à voir. Sans compter que ce Lies of P narre bel et bien l'histoire de Pinocchio, parti à la recherche de Gepetto son créateur dans la ville ravagée de Krat. On constate qu'en plus de pouvoir soulever des armes plus lourdes que lui, Pinocchio bénéficie d'un bras métallique qui peut lui servir de grappin, de bouclier de défense mais aussi de lance-flammes. Prévu pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, ce Lies of P fait déjà bien envie.