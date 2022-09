Lies of P : le Pinocchio version Bloodborne s'offre 40 min de pur gameplay en 4K

Carlo Collodi. Depuis son annonce en mai 2021, Lies of P (pour Pinocchio) fascine, aussi bien dans cette direction artistique gothique inattendue et son concept de Souls-like que personne n'aurait imaginé. Pourtant, depuis la gamescom et les premiers hands-on, les retours sont plus que positifs et le jeu a gagné une certaine cote de popularité. Histoire d'en remettre une couche et de valider le feedback des journalistes de retour de Cologne, les développeurs viennent de publier 40 minutes de pur gameplay au format 4K, découpées en deux vidéos (une de 31 min, l'autre de 9 min), afin de nous donner encore un aperçu de ce qui nous attend en 2023. La recette Darks Souls / Bloodborne est bien là, avec des ennemis coriaces à abattre en les surprenant avec différentes types d'armes, et ce bras mécanique capable de se transformer en grappin ou d'envoyer une salve d'énergie électrique pour paralyser l'adversaire. On voit d'ailleurs l'utilité d'une telle arme lorsqu'il affronte un de ces boss à l'apparence de policier à la fin de la vidéo.



Alors que Disney vient de mettre en ligne sa version live-action de Pinocchio (avec Tom Hanks dans le rôle de Gepetto) sur Disney+, côté jeux vidéo, on peut compter sur le studio Round8 pour nous raconter une version modernisée et surtout bien sombre du conte de