Lies of P : l'extension Overture dévoile ses enjeux via son Story Trailer

Annoncé lors du State of Play du 12 février 2025, l'extension Lies of P Overture est de retour avec une nouvelle vidéo, el famoso Story Trailer qui est là pour donner un peu de contexte. Et comme vous le savez sans doute déjà, il s'agira d'une préquelle, ce qui signifie qu'on va se retrouver dans la ville de Krat, du temps où elle était encore resplendissante. L'ambiance est neigeuse et glaciale, et c'est assez logique, puisqu'il sera question d'explorer le passé et de découvrir les sombres secrets de la ville, hantés par la perte et la vengeance. L'idée est donc de retrouver des lieux connus mais avec une autre atmosphère et bien sûr de croiser d'autres créatures et boss, sans oublier les nouvelles armes à forger. On va attendre évidemment le trailer de gameplay pour en voir davantage.