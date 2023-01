Lies of P : une nouvelle vidéo de gameplay pour 2023, elle est en 8K !

Cela faisait plusieurs mois que nous étions sans aucune nouvelle de Lies of P, depuis septembre 2022 pour être exact. Mais en ce début d'année 2023, le studio Round8 et l'éditeur Neowiz ont décidé de communiquer un peu plus sur ce Dark Souls qui reprend l'histoire de Pinocchio, mais dans une version très sombre. En réalité, c'est le fabricant de processeur AMD qui fait la promotion du jeu sur sa chaîne YouTube, en proposant une vidéo de gameplay en 8K, histoire que les rares propriétaires d'écrans dernier cri puissent jouir des graphimes dans cette résolution absolument dingues. Pour ce qui est de la séquence qui est proposée, nous l'avons déjà découverte il y a plusieurs mois, mais différemment. Dans tous les cas, ce Lies of P conserve cette hype qui l'entoure, grâce à son gameplay exigeant, sa difficulté présente et sa direction artistique intéressante. Malheureusement, toujours aucune date de sortie, il faut juste se contenter d'un vague 2023.