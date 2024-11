Lies of P : le DLC n'est pas mort, il va même arriver en 2025, nouvelles précisions

Sorti il y a une bonne année, en septembre 2023, Lies of P avait promis de revenir avec du contenu en plus, mais depuis, plus rien, pas de nouvelle, le studio Round 8 n'a donné aucun signe de vie. Mais il semblerait que les choses soient en train de bouger. Mais à en croire l'EBN, un site d'informations de référence en Corée du Sud, c'est au premier trimestre que cette extension débarquera sur PC, PS5 et Xbox Series. Il n'y a malheureusement pas plus d'informations à partager, si ce n'est qu'une roadmap nous sera partagé dans le même temps. En revanche, nous avons appris que Round 8 travaille déjà sur son nouveau projet, un jeu d'horreur avec une composante survie et se déroulant dans un monde SF développé sous Unreal Engine 5 et qui arrivera sur PC et consoles. Ce sera donc une nouvelle occasion pour la Corée du Sud de tenter une autre incursion dans l'horreur, après la tentative en demi-teinte de The Callisto Protocol que Krafton a tenté de pousser avec Glen Schofield, le papa de Dead Space. Un jeu que nous avions défendu bec et ongles pour sa proposition intéressante, mais qui n'a pas totalement convaincu la presse ni les joueurs.