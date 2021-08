Les Gardiens de la Galaxie : au tour du Grand Unificateur de se présenter en cinématique

A mesure que nous nous rapprochons de la date de sortie des Gardiens de la Galaxie, toujours fixée au 26 octobre prochain on vous le rappelle, Square Enix et Crystal Dynamics continuent de nous donner des nouvelles de leur jeu. Et c'est d'ailleurs toujours les méchants qui sont mis en exergue avec une présentation en bonne et due forme du Grand Unificateur, quelques semaines après Lady Hellbender. De la même manière que cette dernière, c'est au travers d'une cinématique que le personnage est introduit. Sorte d'humanoïde extraterrestre qui possède des bras en forme de pièces de Tetris, ce dernier possède des pouvoirs qui lui permettent de contrer les tirs nourris de Rocket, lui qui a toujours la gâchette facile. Mais au lieu de contre-attaquer, ce Grand Unifier Raker préfère avertir les Gardiens que la Matriarche souhaite partager la vérité avec eux. Qu'en est-il vraiment ? On le découvrir au moment de la sortie du jeu, qui souhaite rompre avec l'aspect jeu-service d'Avengers pour proposer une aventure solo narrative riche et complète. Fingers crossed.