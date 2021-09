Les Gardiens de la Galaxie : le Story Trailer annonce un jeu plus proche des Comics que des films du MCU

Wolverine, Spider-Man 2 et Les Gardiens de la Galaxie, clairement Marvel fut la star de ce PlayStation Showcase du 9 septembre 2021. Le titre de Square Enix a tenu en effet à nous dévoiler sa bande annonce d'histoire, afin de nous rappeler son côté solo narratif, sachant que l'approche sera plus orientée vers les événements des comic-books que ceux des films du MCU. Il suffit de voir le look des différents personnages, mais aussi le choix des méchants qui viendront affronter notre groupe de super-héros tels que Lady Hellbender et le Grand Unificateur Raker. Tout comme la présence de Cosmo, le chien cosmonaute doué de paroles, qui sera là pour aider nos Gardiens de la Galaxie. Dans tous les cas, le nouveau trailer semble nous indiquer que c'est l'Eglise universelle de la vérité qui est pointée du doigt comme étant l'objectif à abattre. En revanche, le point commun avec le Marvel Cinematic Universe, c'est l'humour incessant de Peter Quill et cette envie de proposer des musiques 70's qui vont rythmer l'aventure. La date de sortie du jeu est calée au 26 octobre de cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.